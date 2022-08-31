Bakan Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk - Son Dakika
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Bakan Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk

31.08.2022 11:47
Bakan Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk - Son Dakika

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