Bakan Nebati'den 'ihracat' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Nebati'den 'ihracat' açıklaması

02.09.2022 19:06
Bakan Nebati'den 'ihracat' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
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Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı BAKAN MUŞ BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR BAKAN MUŞ BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR
Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den 'ihracat' açıklaması - Son Dakika

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