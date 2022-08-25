Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum - Son Dakika
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Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum

25.08.2022 22:31
Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum

İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'e bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, İmam Hatip liselerinin, milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu belirterek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum." dedi.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tartışma yaratan Gülşen'e bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İmam hatip liselerinin milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu vurgulayan Nebati, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum, asla kabul edilemez buluyorum. Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki 'Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler.'" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum - Son Dakika

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