Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin... - Son Dakika

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