The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin! - Son Dakika
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The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!

26.08.2022 14:21

The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" ifadelerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" dedi.

The Economist dergisi tarafından yayınlanan bir podcastte (sesli blog), Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

"YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN EKONOMİLERİ BÜYÜYOR"

Söz konusu yayında, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Nebati'nin İngilizce paylaştığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin"

Bakan Nebati'den The Economist dergisine: Ters giden bir şey yok
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi The Economist dergisinin, 'Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var' analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin! - Son Dakika

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SON DAKİKA: The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin! - Son Dakika
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