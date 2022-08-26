The Economist dergisi tarafından yayınlanan bir podcastte (sesli blog), Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Söz konusu yayında, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Nebati'nin İngilizce paylaştığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin"
Son Dakika › Ekonomi › The Economist dergisinin, 'Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var' analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin! - Son Dakika