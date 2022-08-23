Hazine ve Maliye Bakanı Nebati gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdüğünü anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Bakan Nebati, NTV'de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin geçmişteki pek çok problemli dönemde dahi ödemeler dengesi ve cari açığını karşılamada hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını ve bundan sonra da yaşamayacağını belirten Nebati, "Önümüzdeki 6 aylık süreçte Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği cari açık yıllıklandırılmış olarak 45 milyar dolar seviyesinde. 45 milyar doların biz ilk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık, kapandı, bitti o iş. Bundan sonraki karşı karşıya kalabileceğimiz miktar 13 milyar dolar. Bu 13 milyar doları Türkiye çok rahat şekilde karşılar." diye konuştu.

Petrol ve enerji fiyatlarındaki dengesizliğin etkisine işaret eden Nebati, "Türkiye petrol fiyatlarının normalleşmesiyle hiçbir problem yaşamadan önümüzdeki süreci tamamlar. Normalleşmese de 13 milyar dolarlık ihtiyacımız çok normal, bunu karşılamış oluruz... Bu borcun bir kısmı kamunun, bir kısmı bankaların, bir kısmı da reel finansmanın ihtiyacı. Özel sektör, reel sektör, bankalar bir sıkıntı yaşamıyor, bundan sonra da yaşamayacak. Bu ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında kesinlikle hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

"Yabancı para girişinin artarak devam edeceğini bekliyorum"

Türkiye'ye son dönemde gelen yabancı para girişlerinin sorulması üzerine Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek doğrudan yatırımlar ve diğer enstrümanlarla Türkiye'ye çok ciddi şekilde bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yansıması BIST'te. Son dönemde BIST'te ciddi şekilde yükseliş var. Endeks yükseliyor. Yurt dışından bulunan kaynakların 'nereye gideyim' şeklindeki tutumları Türkiye'ye yönlendiriyor kendilerini. Şu anda 3 bin puanı aşmış durumda. Toplam işlem hacmi de BIST'te ciddi şekilde yükseliyor. 5 günlük ortalama nerdeyse 80 milyar liraya gelmiş durumda. Bu son BIST'e giren miktar 300 milyon doların da üzerinde geliyor. Bunun dışında girişler var. Bu girişler artarak devam ediyor. Aynı şeklide doğrudan yatırımlara, gayrimenkul sektörüne geliyorlar. Bütün bunlara bakınca, bunun yansıması döviz tevdiat hesaplarına (DTH), Merkez Bankası brüt rezervlerinin 110 milyar doların üzerinde çıkması gibi sonucu ortaya koydu. Bu, artarak devam edecek. Niye, dünya güvenli liman arıyor, Türkiye bu güvenli limanların başında gelen ülkelerin sıralamasında ilk sırada yer alacak kapasiteye sahip. Bu girişin artarak devam edeceğini bekliyorum."

Bakan Nebati, yeni ekonomi modelinde önceliğin inşaata verildiği eleştirilerine de yanıt verirken, ekonominin lokomotifinin kesinlikle, ihracat, üretim ve istihdam olduğunu belirtti. Bu konuda hiçbir şeklide geri adım atılmayacağını aktaran Nebati, "Son dönemlerde özellikle konut fiyatlarının yükselmesi, kiraların yükselmesi gibi başta dar gelirliler olmak üzere sıkıntı yaşayan kesimlerin rahatlatılmasına yönelik adımlar atıyoruz. Bu, Türkiye'nin büyüme lokomotifinin önceliği inşaat sektörüdür anlamına gelmez." dedi.

Büyüme rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebati, 2020 yılında "Türkiye küçülecek" denilmesine rağmen yüzde 1,8'lik büyüme elde edildiğini, 2021'de de "Türkiye tek haneli büyüyecek" denilmesine rağmen yüzde 11'lik büyümenin yakaladığını anlattı. "Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." diyen Nebati, öncü göstergelerin de buna işaret ettiğini aktardı.

"Zincir marketlerin de adım atmasını bekliyoruz"

Nebati, Tarım Kredi marketlerinin 34 ana kalemde 40 tüketim maddesinde fiyat indirdiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Belirlenmiş olan kalemlerde diğer büyük firmaların da marketlerin de zincirlerin de bu kalemlere uygun şekilde adım atması bizim en büyük beklentimiz. Tarım Kredi'nin seçtiği bu kalemler dar gelirlilerin en çok ihtiyaç duyduğu, en çok tükettiği ve kendilerini etkileyen kalemler, bu kalemlerdeki indirim hane halkına pozitif yansıyor. Bizim, bu marketlerin tamamından beklentimiz, Tarım Kredi'nin yapmış olduğu çalışmalar, piyasadaki beklentiler, TÜİK verileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bizim yaptığımız ortak çalışmaların veri seti olarak ortaya çıkmış bu kalemlerde tüm ulusal zincirler adım atmalı. Atıyorlar mı, başladılar, bunun yansımalarını görüyoruz. Elbette ki özel kurulmuş kar amacı ile kurulmuş firma para kazanmayı hedefleyebilir ama bunu paçallaştırıp belli alanlarda destek verip, diğer alanlarda normal fiyat uygulayabilirler."

Marketlere yönelik denetim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Nebati, Risk Analizi Genel Müdürlüğünü çok güçlendirdiklerini söyledi. Otomobil sektörüne yönelik denetimi anımsatan Nebati, "Şimdi marketlerden üreticilere aradaki tüm zincirlerin, halkaların tamamı için ciddi şekilde RADAR haritası geliştirdik, geliştirilen yeni uygulamalarla da piyasayı çok daha rahat görecek imkanlarımız var." ifadesini kullandı.

"Enflasyondaki düşüş aralıkta başlayacak"

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin beklentileri konusunda da değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:

"Emtia fiyatlarında ciddi ılımlı ve aşağı doğru gidişat var, petrol fiyatları en azından 100 dolarların üzerinde değil, kur belli bir oranda gidiyor, ilk 7 ayda enflasyon altında kur artışı var, şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Altın, dolar, avro olmak üzere tamamı enflasyonun altında getiri sağladı. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacakları artık çok açık. Böylesine ortamda enflasyonla ilgili makro ihtiyati tedbirleri aldık. Vergi indirimleri ve sübvansiyonlara kadar her türlü ortamı oluşturduk. Bunları yaparken enflasyondaki artış hızı düştü. Yazın getirdiği imkanlar ve tarım ürünlerindeki verim artışının imkanlarıyla önümüzdeki süreçte aralık ayından itibaren baz etkisi ile başlayacak olan aşağı sert yönde gidecek enflasyonla ilgili düşüş trendinin, 2023'ü kapayacak şekilde devam edeceğini iddialı şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl seçimlere giderken, bütçeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödenmesine yönelik düzenlemenin sorulması üzerine de Nebati, "Ekim ayında Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." dedi.

(Bitti)