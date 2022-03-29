Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek

29.03.2022 14:39
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye- Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Nebati, ziyareti kapsamında Bahreyn Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ile de görüşecek.

Türkiye-Bahreyn KEK Resmi Oturumu ve İmza Töreni sonrası katılımcılara seslenecek olan Nebati, Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsünün yeni binasını ziyaret edecek.

Bakan Nebati, ayrıca Bahreynli iş insanları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, ekonomide devreye alınan Türkiye modelini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini anlatacak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin kapsayıcı çalışmaları aktaracak.

Geçen haftalarda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye giden Nebati'nin yurt dışı temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika: Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü Son dakika: Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Bahreyn, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement