Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
-Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyon için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşlara ve esnafa daha konforlu alışveriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlatarak, vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurt, vergiyi sevdiremeyebileceklerini ancak onu kolaylaştırabileceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vergi uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi ve mükelleflerin sahip oldukları hakları öğrenmenin önemine vurgu yaptı.
Son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında satılan karışım zeytinyağlarına dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası, 1 yılda 4 bin 180 zeytinyağı analizi gerçekleştirdi. Laboratuvar analizleri ile tağşiş zeytinyağlarının tespit edilebileceği ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini daha uygun fiyatla ve daha yüksek gramajla satışa sunacağını duyurdu. Halk ekmek aracılığıyla 340 gram pideyi 10 TL'den büfelerde satışa çıkaracak olan İBB, sofralara bereket getirmeyi hedefliyor.
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
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