Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetleri düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetleri düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin dış kaynağa erişiminin artmasıyla birlikte finansman maliyetlerinin düştüğünü belirtti. Hazinenin başarılı bir şekilde tamamladığı 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracında ABD tahvilleriyle getiri farkının 4,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Şimşek, Türkiye'nin risk priminin artan öngörülebilirlik ve uygulanan politikalarla olumlu ayrıştığını vurguladı.

10.07.2024 19:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.

Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetleri düşüyor - Son Dakika

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