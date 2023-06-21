Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 4 bakan yardımcısıyla çalışması bekleniyor

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında da sona gelindi. Atamaların yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, bu kapsamda 4 yardımcı ile çalışmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu geri dönüş aldığı öne sürüldü.
Ekonomi Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek'in, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor.
Şimşek'in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde Resmi Gazete'de yayımlanabileceği belirtiliyor.
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