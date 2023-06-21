Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 4 bakan yardımcısıyla çalışması bekleniyor

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında da sona gelindi. Atamaların yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, bu kapsamda 4 yardımcı ile çalışmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu geri dönüş aldığı öne sürüldü.

4 BAKAN YARDIMCISIYLA ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Ekonomi Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek'in, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor.

BAKAN YARDIMCISI ATAMALARINA ÖNEM VERDİĞİ BİLİNİYOR

Şimşek'in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

TOPLU HALDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANABİLİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde Resmi Gazete'de yayımlanabileceği belirtiliyor.