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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Orta Vadeli Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Orta Vadeli Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül 2023'te açıkladıkları Orta Vadeli Programı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para politikası, seçici kredi ve gelirler politikasına ek olarak kamuda harcama kontrolü yapacaklarını ve tasarrufu ön planda tutacaklarını ifade etti. Ayrıca, OVP'de açıklanan takvime uygun olarak yapısal reformlar gerçekleştirerek ekonomide dönüşüm sağlayacaklarını ve verimlilik ile rekabet gücünü artıracaklarını söyledi.

01.04.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programı'mızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programı'mızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Orta Vadeli Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz - Son Dakika

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