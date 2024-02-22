Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sonrasında hükümetin ekonomi politikalarında değişikliğe gideceğine yönelik yorumlarla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Garanti Bankasının tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, Türkiye'ye ye maliyet akışının daha da artacağını belirtti. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı - Son Dakika
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