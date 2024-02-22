Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.

22.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sonrasında hükümetin ekonomi politikalarında değişikliğe gideceğine yönelik yorumlarla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek." ifadelerini kullandı.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Garanti Bankasının tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, Türkiye'ye ye maliyet akışının daha da artacağını belirtti. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Politikalarımız seçimden sonra da devam edecek
Bakan Şimşek\'ten seçim sonrası ekonomi mesajı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selim Kayisi: Halk bu zamana kadar seçimden sonra hep ağır zamlar gördü. Bu sefer daha da ağırı gelecek herkes biliyor. 265 33 Yanıtla
  • Zülküf Sağlamoğlu: Kısacası herşeye zam olacak, ama emeklilere yok. Sağda solda yazılan maaşa zam geleceğine inanmayın diyor. 189 27 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Yüzde 52 secmenin ceremesini cekiyoz onlara hakkımi helal etmiyorum 174 40 Yanıtla
  • osman şahin: Mehmet bey sadakaya bağladığınız 10 tl maaş alan emeklinin durumu ne olacak o gülümsemeleriniz bile sahte 119 8 Yanıtla
  • Büşr Çoban: Memura verdiniz memur emeklisine vermediniz hakkımı helal etmiyorum size memur emeklilerinden asla oy alamayacaksınız 102 12 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Her seçim aynı. Sanki ben yönetiyorum siz yeni aday oldunuz. Seçim zamanı muhalefet moduna giriyorlar 95 5 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Ne söylerseniz tersi çıkıyor 94 5 Yanıtla
  • Ahmet Çakar: Şimdi neden yapmıyorsunuz sizi tutanmı var sırf çene suyu çorba 60 4 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Herşeye zam geliyor dur diyen yok seçimden sonrasını düşünemez oldu. Bu millet bunu haketmedi paramız eriyip duruyor 36 0 Yanıtla
  • nuri yildiz: Doları asağıya düşürme vskti..25 tl olsun dolar.. 8 11 Yanıtla
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