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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için tedbirleri sıkılaştırdıklarını açıkladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için tedbirleri sıkılaştırdıklarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tedbirlerin sıkılaştırıldığını ve ekiplerin sahada ve veri analizleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için tedbirleri sıkılaştırdıklarını açıkladı
12.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:12
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadele, kırmızıçizgimiz. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için tedbirleri sıkılaştırdıklarını açıkladı - Son Dakika


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