Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için tedbirleri sıkılaştırdıklarını açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadele, kırmızıçizgimiz. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.