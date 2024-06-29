Hazine ve Maliye Bakanı, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi taslağının detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak. Pazartesi günü basına kapalı gerçekleşecek toplantıda iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından taslak, hükümetin ilgili organlarına iletilecek. Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

29.06.2024 11:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞECEK

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak. Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek.

İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ HÜKÜMETE İLETİLECEK

Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zafer Gök: İş dünyası ile görüşüp işçi ye kitlerler 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: her canlidan vergi alınacağı anlaşılıyor o zaman ağaçlardan da vergi almak lazım çok para toplanır 14 1 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: onlarla niye görüşüyor ki. vergiyi bizden alacak 11 1 Yanıtla
  • Kamil: bu ülkede zengin vergi ödemez 8 0 Yanıtla
  • oktay sayar: millet yeni vergi istemiyor 6 0 Yanıtla
  • memet ali yildiz: neden iş dünyasına soruyorsun ki iş dünyası zaten vergi vermiyor her gün faprika inşaat gösteriliyor birgun çıkıp bu inşaat neyin nesi dedinizmi yok olan isciye oluyor ama toprağın altı üstü kadar size güzel olmayacak mizanda topunuzla hesaplaşacağız Allah var gam yok 0 0 Yanıtla

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