Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık DİBS İhraç Etti

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

Kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS ihracının sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça, 9 Ağustos 2024 valörlü, 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ihracına 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif geldi.

Söz konusu teklifin tamamı karşılanarak, 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar tutarında devlet tahvili ihraç edildi.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.