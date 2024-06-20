Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'nin özelleştirme iddialarını yalanladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün (KİT) hazırlanan kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı iddiasını yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün hazırlanan kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Yavuzyılmaz'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından, Bakanımıza atfen 19 Kamu İktisadi Teşebbüsünün (KIT) hazırlanan bir Kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çerçevede KİT reform kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin kamuoyumuzu aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamayı yapmak zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere, KİT'ler 233 sayılı KHK'ye tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüslerdir. KİT'lerin anılan KHK kapsamında halihazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp halkı bilinçli olarak kandırmaktır

Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede taslak değişiklikler ile uluslararası alanda genel kabul görmüş, kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunundaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulmaktadır.

Çalışılan taslak düzenleme ile KİT'lerin kurumsallıklarının arttırılarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT'lere zarar verecektir. Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA