Hazine'nin Brüt Dış Borç Stoku 451,2 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
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Hazine'nin Brüt Dış Borç Stoku 451,2 Milyar Dolar Oldu

30.06.2022 12:26
Hazine'nin Brüt Dış Borç Stoku 451,2 Milyar Dolar Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 31 Mart 2022 itibarıyla 451,2 milyar dolar olurken stokun milli gelire oranı ise yüzde 56,8 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 31 Mart 2022 itibarıyla 451,2 milyar dolar olurken stokun milli gelire oranı ise yüzde 56,8 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı itibariyle dış borç istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; Hazine'nin brüt dış borç stoku, mart ayı itibariyle 451,2 milyar dolar oldu.

Açıklamada, brüt borcun milli gelire oran, yüzde 56,8 olarak yer aldı. Aynı tarihte net dış borç stoku 231,4 milyar dolar olurken bu borcun milli gelire oranı ise yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

Hazine garantili dış borç stoku da 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 14,5 milyar dolar ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku 3 milyar 540 milyon TL olurken borcun milli gelire oranı ise  yüzde 42,6 olarak açıklandı.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine'nin Brüt Dış Borç Stoku 451,2 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine'nin Brüt Dış Borç Stoku 451,2 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
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