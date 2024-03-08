Hazine ve Maliye Bakanlığı İşletmelere 320 Milyar Liralık Kefalet İmkanı Sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl işletmeler için proje finansmanından inşaata, girişimcilikten yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda 320 milyar liralık kefalet imkanı oluşturdu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, finansal araç ve piyasaları geliştirmek amacıyla girişim sermayesi fonları ile üst fonlara bütçesinden kaynak aktarırken, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması kapsamında kredi garanti sistemine de destek sağlıyor.
Buna göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile Bakanlık arasında 25 milyar liralık kefalet destek paketi için protokol imzalanırken, bu paket kapsamındaki aktif kefalet kullandırımlarına geçen yıl başlandı.
Ayrıca, İşletme Giderleri, Yatırım-Proje Finansmanı, İmalat Sanayi, 6 Şubat Depremleri İşletme ve Yatırım Giderleri, Bölgesel Odaklı KOBİ, Döviz Kazandırıcı Faaliyetler, Girişimci, Kadın Girişimci, Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği, Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Eğitim, Yeni Evim İnşaat, Konut İnşaatı ve EYT gibi destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alındı. Söz konusu paketler kapsamında 320 milyar liralık kefalet imkanı sağlandı.
Yatırım ve ihracat destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alınırken, bu paketlerle 18 milyar liralık kefalet imkanı oluşturuldu.
Geçen yıl sonunda kullanımı biten Kredi Garanti Fonu, 6 Şubat Depremleri-İşletme Giderleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve İGE destek paketlerinin süresi de bu yılın sonuna kadar uzatıldı.
Finansal istikrara katkı sağlanması ve Türk lirası enstrümanlara olan talebin artırılması amacıyla "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" ürünü, Aralık 2021'den itibaren uygulamaya alındı. Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla mudilere 59,5 milyar liralık destek aktarıldı.
Gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Yeni Konut Finansman Programı'yla yararlanıcılara 186 milyon lira Hazine katkısı sağlandı. Söz konusu katkı, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında da sağlanmaya devam edilecek.
158 yatırımcıya BKS lisansı verildi
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) kapsamında geçen yıl 7 melek yatırım ağı sisteme akredite edilirken, 158 yatırımcıya BKS lisansı verildi. Yatırım değeri 5,19 milyon lira olan 4 yatırım onaylanırken, sistem kapsamında 3,89 milyon liralık vergi indirim hakkı sağlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı İşletmelere 320 Milyar Liralık Kefalet İmkanı Sağladı - Son Dakika
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini attıklarını ve hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve yıllık 330 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti.
Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin, elde ettiği gelirle ev sahibi oldu. Kadınların geçim kaynağı olan pazarda Buluttekin, 7 yıldır gözleme ve ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?