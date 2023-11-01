Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada medyada çıkan, "Otoyol ve köprüler satılacak" haberlerini yalanladı.

"OTOYOL VE KÖPRÜLER ÖZELLEŞTİRİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı. Şimşek'in, komisyonda yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES) limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini söylediği iddia edildi.

"GERÇEK OLMAYAN İFADE ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU"

Medyada yer alan haberlere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlığın açıklamasında, gerçek olmayan ifadeler üzerinden algı operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözcü gazetesinin 01.11.2023 tarihli "Şimdi de Otoyol ve Köprüleri Satacaklar" başlıklı haberi üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. "Satış" ifadesini Hazine ve Maliye Bakanımız değil haberi yapan Sözcü gazetesi kendi yorumu olarak kullanmıştır. Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez.

ÖZELLEŞTİRME İDDİALARI YALANLANDI

Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, "Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil." şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Sayın Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."