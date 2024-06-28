Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde iç borçlanmaya gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde toplamda 531,8 milyar lira iç borçlanmaya gideceğini açıkladı. Bu dönemde iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapılacak ve ödemelerin büyük bir kısmı dış borç servisinden karşılanacak.

28.06.2024 18:25
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 174,9 milyar lira, ağustosta 169,2 milyar lira ve eylülde 187,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 116,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 174,9 milyar liralık, ağustosta 114,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 169,2 milyar liralık ve eylülde 127,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 187,7 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Temmuz ayındaki iç borçlanmanın 135,4 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 31,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 162 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 4,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan ve eylülde yapılacak iç borçlanmanın 176,1 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 1 altın tahvilinin ve 1 altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Temmuzda 154,5 milyar lira, ağustosta 218,2 milyar lira ve eylülde 178,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 192,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde iç borçlanmaya gidecek - Son Dakika

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