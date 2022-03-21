Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

21.03.2022 14:44
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Özelleştirme İdaresi 13 ilde 37 taşınmazı satışa çıkardı Özelleştirme İdaresi 13 ilde 37 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:50:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement