Hazineye ait Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki 116 taşınmaz satılacak - Son Dakika

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki 116 taşınmaz pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleyle satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak.

İhale, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından görüşmelerde bulunularak pazarlık usulü ve açık artırma şeklinde gerçekleştirilecek. İhale için son teklif verme tarihi 30 Mart 2022, geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlendi.