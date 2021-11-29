Üye Girişi
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor - Son Dakika

Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor

29.11.2021 13:58
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor

Pandemi sebebiyle bütün dünyada gıda fiyatlarının aşırı yükselmesi, ambalajlamada ek maliyetlerinin ortaya çıkması ve petrol fiyatlarının artmasının yanı sıra, Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan dalgalanma hazır yemek sanayicilerini oldukça zorluyor.

Pandemi sebebiyle bütün dünyada gıda fiyatlarının aşırı yükselmesi, ambalajlamada ek maliyetlerinin ortaya çıkması ve petrol fiyatlarının artmasının yanı sıra, Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan dalgalanma hazır yemek sanayicilerini oldukça zorluyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) üyeleri yaşadıkları sorunlara dikkat çekip fiyatlarını yeniden güncellemek ve yaptıkları sabit fiyat anlaşmalarını da üç veya dört aya düşürmek zorunda olduklarını tahsilat sürelerini de kısaltmak zorunda olduklarını söylediler.

BUYSAD Başkan Yardımcısı Erkan Erk 2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan Covig19 pandemisinin birçok sektörde olduğu gibi hazır yemek sektöründe de büyük sıkıntılara yol açtığını söyledi. Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin doğası gereği hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyduğuna vurgu yapan Erkan Erk, "Pandemi hayatımızda köklü değişikliklere yol açtı. Hazır yemek sanayicileri olarak bizeler bu süreçte hijyen ve sanitasyon önlemlerimizi daha da artırdık. Örneğin salata, yoğurt, tatlılar, çatal-kaşık-bıçakları artık tek kullanımlık poşetler ile servis ediyoruz. Bu ve benzeri ilave önlemler maliyetlerimizi daha da arttırdı" dedi. Erkan Erk şunları da söyledi:

"Hazır yemek sanayicileri olarak pandemi döneminde büyük fedakarlıklar yapmak durumunda kaldık. Ciro kayıplarına rağmen genel giderlerimiz daha da arttı. Sektörümüzde 1,5 yıldır devam eden ve arttık kendini daha da hissettiren bir kriz ile karşı karşıyayız. Kuraklık nedeniyle dünya çapında gıda fiyatları aşırı yükseldi. Petrole gelen zamlar nedeniyle akaryakıt fiyatları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseldi. Doğalgaz fiyatları artı, beyaz et, yumurta aşırı yükseldi, şimdilerde süt fiyatlarının yüzde 35 hatta 50 artması gündeme geldi. Yılsonunda işçilik fiyatları da artacak. Tüm bunlar üst süte koyduğumuzda artık yeni anlaşmalarımızı en fazla 3 aylık yapabilir ve tahsilat vadelerini kısmak durumundayız. Aksi takdirde sektörümüzün ayakta kalması mümkün değil."

BUYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen de 1,5 yıl süren den covid 19 pandemisinin etkisinin azalmaya başladığı bir süreç yaşandığını belirtti. Pandemi döneminde ertelenen bazı tüketim ihtiyaçların şu sıralarda yeniden talep görmesi ile tüm dünyada tüketim hareketliliği yaşandığını buna bağlı olarak üretimin de arttığını kaydeden Özen, "Sanayi üretiminde yaşanan artış beraberinde bazı sıkıntılar getirdi. Bunların başarında enerji ve emtia fiyatlarının artması, lojistikte yaşanan gecikmeler" dedi. Tarımda ise dünya genelindeki yaşanan doğal afetler ve kuraklığa bağlı olarak üretimde düşüş meydana geldiğini belirten Özen, bu nedenle gıda maliyetlerini tahminlerin çok üzerin de arttırdığını vurgulayıp şunları da söyledi:

"Dünyada her alan da fiyatlar revize edilirken özellikle gıda maddelerinde çok aşırı fiyat artışları yaşanıyor. Bizler yemek sanayicileri olarak hammadde fiyatlarımızda yaşanan artışa paralel olarak üretim ve dağıtım aşamalarında kullandığımız doğalgaz, akaryakıt, ambalaj ve deterjan fiyatlarındaki aşırı artışlarla da mücadele ediyoruz. Bu nedenle fiyat revizesi yapmak zorundayız. Halen dört kap yemeği 13 TL bandında satıyoruz ama bunu sürdürmemiz imkansız. Maalesef fiyatlarımızın 18-20 lira bandına çıkarmak zorundayız. 1 yıldan 6 aya düşürdüğümüz fiyat revizyon aralığını 3 veya 4 aylık dilimlere indirmek zorundayız. Tüm sektörlerde üretim arttığı böyle bir dönemde personele verilen yemeğin kalitesinin de çok iyi olması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz."

Abidin Şakir Özen, sektörlerinde bir diğer meselelerin da vasıflı eleman bulmak olduğuna dikkat çekti. Buldukları vasıflı elemanlar da çok yüksek maaşlar ödemek durumunda olduklarına vurgu yapan Özen, bu yüzden maliyetlerinin bir kez daha yükseldiğini belirtti.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez de gıda fiyatlarının tüm dünyada aşırı yükselmesine ek olarak ham madde tedariki sıkıntısı da çektiklerini söyledi. Gıda maddelerinin yanı sıra ambalajlama malzemelerinde de tedarik sıkıntısı baş gösterdiğini ifade eden Başkan Dönmez, "Un, makarna, deterjan ve ambalaj maddesi bulmakta zorlanıyoruz. Daha önceden 90 hatta 120 gün vade ile hammadde alabiliyorduk. Şu anda sadece nakit veya kredi kartı ile tedarik yapabiliyoruz. Bu durumda da bizlerde nakit ödeme almak zorundayız" dedi. Başkan Dönmez bu süreçte dört kap yemeğin 18-20 lira olmasının kaçınılmaz olduğunu ve fiyatlarını bundan sonra üçer aylık dönemlerde revize etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Omicron varyantı endişesi

Coşkun Dönmez, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı olarak da bilinen B.1.1.529 yeni varyantının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de endişe ile izlendiğini de belirtti. Bu varyantın dünyaya yayılması halinde pandemide yaşanan kötü günlere dönmekten herkesin korktuğuna vurgu yapan Dönmez, "Böyle bir senaryoyu düşünmek bile istemiyoruz. İlgili kurumları bu konuda gerekli önlemleri almasını diliyor hastalığa karşı maske, mesafe, temizlik konusundaki hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz. Aşılamalara da hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi. - BURSA

Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor
Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor

Yemek Tarifi, Türkiye, Pandemi, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor 15:47 Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu 15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! 15:21 Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!

Son Dakika Haberleri
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
15:35 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
15:34 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
15:30 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım
14:54 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!         
15:48
Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu         
15:46
Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!         
15:44
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım         
15:31
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası         
14:55
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: Hazır yemek sanayicileri artan maliyetlerini karşılayamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement