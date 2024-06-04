Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu

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2024 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayındaki kira artışlarındaki tavan oranı belirlendi. Haziran ayı için kira artış tavanı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Bu oran, konut kiralarındaki yüzde 25 kısıtlamasından dolayı sadece iş yerlerinde uygulanıyor. Temmuz ayından itibaren konutlar için kira artış sınırının kaldırılması bekleniyor.

04.06.2024 13:30  Güncelleme: 13:49
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2024 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayındaki kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması kira artışında tavan oranı belirliyor. Buna göre, Haziran ayı için kira artış tavanı için yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Söz konusu oran, konut kiralarındaki yüzde 25 kısıtlamasından dolayı sadece iş yerlerinde uygulanıyor. Temmuz ayından itibaren konutlar için yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılması bekleniyor.

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksindeki değişim bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşmişti.

BAKAN ŞİMŞEK: KİRADA ZAM SINIRI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler yüzde 25 kira zam sınırı hakkında alınacak karara çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz'dan itibaren son verilmesi beklenen kirada yüzde 25'lik tavan uygulamasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, kiralarda uygulanan zam sınırına ilişkin, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok." dedi.

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • emrah bakansız: vatandaş zor durumda ama kimsenin umrunda deil yazık ediyorsunuz bu güzelim insanımıza asgari ucret 17 bin 2 lira kira 15 20 bin üzülüyorum 9 1 Yanıtla
  • Selin Acargul: eski kiracim 3 bin liraya oturuyor. temmuzda 40 bin yapicam. 2 2 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Eee ne olacak tabi kendileri de emlak zengini oldukları için kendilerine de dokunuyo sonuçta 4 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Yeni Türkiye Yüzyılı. Uçuyoruz maşaallah… 3 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak: Desene şimdi daha çok kan akacak die 3 0 Yanıtla
  • Hasibe YILDIRIM: Türkiye yüzyılı ondan 2 0 Yanıtla

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