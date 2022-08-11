Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı - Son Dakika
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Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

11.08.2022 10:20
Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,3, hindi eti üretimi yüzde 11,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,3, hindi eti üretimi yüzde 11,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, Tavuk eti üretimi 219 bin 493 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,53 milyar adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,3, hindi eti üretimi yüzde 11,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10, tavuk eti üretimi yüzde 10 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

Bir önceki ay 199 bin 900 ton olan tavuk eti üretimi Haziran ayında yüzde 9,8 artarak 219 bin 493 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 590 milyon 600 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 528 milyon 58 bin adet oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı - Son Dakika
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