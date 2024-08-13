Haziran Ayında Cari İşlemler Hesabı 407 Milyon Dolar Fazla Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran Ayında Cari İşlemler Hesabı 407 Milyon Dolar Fazla Kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 549 milyon ABD doları fazla verdi.

13.08.2024 10:31
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Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 549 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 139 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 790 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.055 milyon ABD doları ve 2 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 447 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 591 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 367 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 688 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 612 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 468 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 459 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 519 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 4 milyar 629 milyon ABD doları ve 234 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 226 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 242 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Haziran Ayında Cari İşlemler Hesabı 407 Milyon Dolar Fazla Kaydetti - Son Dakika

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