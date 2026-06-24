Haziran'da Güven Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Haziran'da Güven Endeksi Artış Gösterdi

24.06.2026 13:57
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Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde Haziran'da güven endeksi artışları kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Haziran ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,4, perakende ticarette yüzde 0,3 ve inşaatta yüzde 1,1 arttı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.

Buna göre güven endeksi, hizmet sektöründe 110,5 değerine, perakende ticaret sektöründe 112,8 değerine ve inşaat sektöründe ise 83,0 değerine yükseldi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İnşaat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da Güven Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika

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