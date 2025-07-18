Haziran'da Taşıt Kaydı Yüzde 10 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran'da Taşıt Kaydı Yüzde 10 Azaldı

18.07.2025 10:22
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Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azalırken, aynı ayda 189 bin 237 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Haziran ayında 189 bin 237 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,0 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 36,1, kamyonette yüzde 11,5, kamyonda yüzde 2,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, motosiklette yüzde 7,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 4,8 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,6'sını motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 840 bin 22 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 72 bin 361 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 89 bin 741 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 89 bin 741 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,2 artarak 23 bin 801 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,3'ü benzin yakıtlı

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 adet otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,2'si elektrikli, yüzde 9,3'ü dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 739 bin 977 adet otomobilin ise yüzde 33,4'ü dizel, yüzde 31,1'i LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,2'si hibrit ve yüzde 1,6'sı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da Taşıt Kaydı Yüzde 10 Azaldı - Son Dakika

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