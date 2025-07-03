Haziran Enflasyonu: Karayolu Uçtu, Patates Düştü

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 23,57 fiyat artışı görülen karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 14,52 azalışla patates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Haziran ayında en fazla fiyat artışı yüzde 23,57 ile karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 14,52 azalışla patates oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 13,02, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 7,09, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 6,77, orta öğretim yüzde 6,24, elektrikli küçük ev aletleri yüzde 5,86 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; yumurta yüzde 13,75, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 4,23, tavuk eti yüzde 4,03, bilgisayar ve ekipmanları yüzde 2,65, çocuk giyim yüzde 2,21 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL