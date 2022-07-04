Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ, ŞEHİR GAZI VE DOĞAL GAZDA OLDU

TÜİK verilerine göre haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede görüldü. Geçen ay şehir gazı ve doğal gazdaki fiyat artışını yüzde 21,88 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 19,49 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, yüzde 15,22 ile taze süt izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,01 ile elektrik, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 13,13 ile meyve ve sebze suları, yüzde 12,46 ile tereyağı, yüzde 12,41 peynir ve yüzde 10,8 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ SEBZEDE

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 4,18 ile yumurta ve ilgili ürünler, yüzde 3,02 ile taze meyveler, yüzde 2,85 ile kümes hayvanları eti, yüzde 1,61 ile çocuk giyim takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Şehir gazı ve doğal gaz: 24,80

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: 21,88

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri: 19,49

Taze süt: 15,22

Elektrik: 15,01

Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: 13,80

Meyve ve sebze suları: 13,13

Tereyağı: 12,46

Peynir: 12,41

Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: 10,80

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: