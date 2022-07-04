Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü

04.07.2022 11:40

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı verilerine göre haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda olurken açıklanan verilere göre en fazla fiyat düşüşü de yüzde 24,85'lik oranıyla sebzede yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ, ŞEHİR GAZI VE DOĞAL GAZDA OLDU

TÜİK verilerine göre haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede görüldü. Geçen ay şehir gazı ve doğal gazdaki fiyat artışını yüzde 21,88 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 19,49 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, yüzde 15,22 ile taze süt izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,01 ile elektrik, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 13,13 ile meyve ve sebze suları, yüzde 12,46 ile tereyağı, yüzde 12,41 peynir ve yüzde 10,8 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ SEBZEDE

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 4,18 ile yumurta ve ilgili ürünler, yüzde 3,02 ile taze meyveler, yüzde 2,85 ile kümes hayvanları eti, yüzde 1,61 ile çocuk giyim takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

  • Şehir gazı ve doğal gaz: 24,80
  • Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: 21,88
  • Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri: 19,49
  • Taze süt: 15,22
  • Elektrik: 15,01
  • Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: 13,80
  • Meyve ve sebze suları: 13,13
  • Tereyağı: 12,46
  • Peynir: 12,41
  • Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: 10,80

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

  • Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ve deniz ürünleri: 0,58
  • Buzdolabı, dondurucu: 0,09
  • Kadın ayakkabısı: 0,08
  • Kadın giyim: -0,15
  • Küçük elektrik aksesuarları: -0,21
  • Çocuk giyim: -1,61
  • Kümes hayvanları eti: -2,85
  • Taze meyveler: -3,02
  • Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: -4,18
  • Sebze: -24,85
YORUMLAR
500
Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:40 Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
11:32 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı!
11:08 Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 12:14:20. #1.11#
SON DAKİKA: Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement