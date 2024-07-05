Haziranda Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 18,9 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziranda Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 18,9 Azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 18,9 azalarak 3 bin 42 oldu. Geçen ay onaylanan rapor sayısı, İstanbul, Bursa ve Ankara'nın önde olduğu iller arasında yer aldı. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı ise azalış gösterdi.

05.07.2024 10:23
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 18,9 azalarak 3 bin 42 oldu.

TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da yıllık bazda yüzde 18,9 azalışla 3 bin 42 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 821 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 226 raporla Bursa ve 196 ile Ankara izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Haziran 2023'te 96 bin 374 iken geçen ay 1538 azalışla 94 bin 836'ya geriledi.

Çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 3 milyon 972 bin 885 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Haziranda Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 18,9 Azaldı - Son Dakika

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