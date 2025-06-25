HDI Kampüs Mezunlarını Verdi!

HDI Sigorta'nın genç yetenekleri desteklemek ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği eğitim programı HDI Kampüs, ilk mezunlarını verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta'nın 2021'de genç profesyonellere yönelik temellerini attığı çalışmalarını geliştirmesiyle güçlü bir yapıya ulaşan HDI Kampüs, yalnızca teknik eğitim vermekle kalmadı, liderlikten stratejik düşünmeye, pazarlamadan finansal farkındalığa ve kriz yönetimine kadar pek çok alanda katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

HDI Kampüs programı alanında uzman eğitmenlerle "Pazarlama Stratejileri" ve "Pazarlamanın Geleceği Üzerine" başlıklı ilham verici oturumlarıyla devam etti. Katılımcılar, bilgisayar uygulamalı "Yapay Zeka Eğitimi"ne interaktif olarak katıldı.

Yoğun eğitim sürecinin ardından HDI Sigorta üst yönetim ekibinin de katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve kokteyl organizasyonuyla katılımcılar mezuniyet sertifikalarını aldı.

HDI Kampüs programı boyunca, sigorta sektörünün deneyimli isimleri ve akademisyenler katılımcılara mentörlük yaptı. Alanında uzman isimler, genç sigortacılara vizyon kazandıran paylaşımlarda bulundu. Programın teknik eğitimleri ise HDI Sigorta'nın deneyimli yöneticileri tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin sigortacılığını da düşünerek hareket ettiklerini ve sektöre değer katacak genç profesyonellerin yetişmesini önemsediklerini belirtti.

Bu doğrultuda hayata geçirdikleri HDI Kampüs programıyla, sigorta sektörüne güçlü bir yatırım yaptıklarına inandıklarını aktaran İşcan, "Bugün rekabetin hızlandığı, müşteri beklentilerinin sürekli olarak değiştiği bir dönemdeyiz. Değişimi sezip, ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirebilecek profesyonellere ihtiyacımız var. HDI Kampüs mezunu arkadaşlarımızın bu konuda sektörümüze önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Biz, HDI Kampüs ile sigortacılığın geleceğini inşa etmeye ve sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay da sigortacılığın geleceğinin yalnızca teknolojik gelişmelerle değil, bu değişimi anlayıp yönlendirecek nitelikli insan kaynağıyla şekilleneceğini kaydetti.

Acentelerin iş modellerinin sürdürülebilirliğinin de genç kuşakların sektöre kazandırılması ve yetkin bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Bay, "Deneyimin gücüyle gençliğin dinamizmini birleştirdiğimizde, acentelik yapısının geleceğe emin adımlarla taşınacağına inanıyoruz. HDI Sigorta olarak bu alandaki katkılarımızı daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????