HDI Sigorta, 'İş'te Eşit Kadın' Sertifikasını Yeniledi

Ekonomi

HDI Sigorta, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek işbirliğiyle yürütülen bağımsız denetimler sonucunda "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını ikinci kez almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, kadınlara sunulan eşit hak ve fırsatları belgeleyen "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını 2 yıl geçerli olacak şekilde yenilemeye hak kazandı. İlk olarak 2020'de bu sertifikayı alan şirket, bu yılki zorlu değerlendirmelerden de başarıyla geçerek sertifikasını yenileme başarısı gösterdi.

"Denetim", "Yönetim Sistemi", "İstihdam Uygulamaları", "İş Sağlığı ve Güvenliği & Çalışma Saatleri", "Tedarikçi Zinciri ve Sosyal Etki" olmak üzere 5 başlık üzerinden gerçekleşti. Denetimlerde özellikle iş hayatında cinsiyet eşitliği, kariyer gelişimi ve iş güvenliği konularında gösterilen hassasiyet ön plana çıktı.

Kadınların iş yaşamındaki rolü güçleniyor

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden adımlarıyla HDI Sigorta, yalnızca kendi sektöründe değil, Türkiye genelinde de örnek teşkil ediyor. Şirket, iş gücünün çeşitliliğini artırarak, kadınların her alanda etkin bir rol üstlenmelerine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, kadın istihdamını ve cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletlerin 17 Kalkınma Hedefinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, kadınlara eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması kurumlarımıza katkısının beraberinde ulusal ve global ölçekte de bütünsel bir amaca hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta olarak, her zaman tüm departmanlarında bütün çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı ilke edindiklerini aktararak, "Kadın çalışanların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için de adil, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu sertifikayı bir kez daha almaya hak kazanmak, bu konuda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çalışma arkadaşlarımıza huzurlu ve güvenli iş ortamları yaratarak büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.