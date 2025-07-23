HEAŞ'tan KOVAN ile Dijital Dönüşüm

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) için KOVAN Kurumsal Kaynak Yönetimi yazılımı devreye giriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 kapsamında HAVELSAN ile HEAŞ arasında, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın dijital dönüşümünü hedefleyen önemli bir adım atıldı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile HAVELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği KOVAN Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) yazılımının HEAŞ tarafından tedarik edilmesine yönelik süreç resmen başladı.

Anlaşma kapsamında KOVAN yazılımının mevcut tüm modülleri HEAŞ bünyesinde devreye alınacak. Böylece tüm operasyonel süreçlerin KOVAN üzerinden yönetilmesi hedefleniyor.

Bu gelişme, HEAŞ'ın dijitalleşmesini, dışa bağımlılığının azaltılmasını, veri güvenliğinin artırılmasını ve süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlayacak.

"Kurumlarımızı küresel yazılım bağımlılığından kurtarıyor, dijital egemenliğimizi pekiştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, dijital dönüşümün artık sadece bir seçenek olmadığını, kritik bir ihtiyaç haline geldiğini bildirdi.

Nacar, "HEAŞ ile imzaladığımız bu mutabakat muhtırası, KOVAN yazılımımızın kamu kurumlarında yaygınlaşması açısından önemli bir kilometre taşıdır. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen bu çözüm sayesinde, kurumlarımızı küresel yazılım bağımlılığından kurtarıyor, dijital egemenliğimizi pekiştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ise yerli ve milli çözümlerle sürdürülebilir dijitalleşme yolculuğuna kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Yerli ve milli teknolojileri kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran Kacır, KOVAN yazılımının protokol imza töreninde şunları kaydetti:

"Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin milli yazılım kabiliyetlerini önceliklendirerek attığımız bu adımı stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. HAVELSAN tarafından geliştirilen KOVAN Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi'nin kurumumuzda devreye alınmasıyla operasyonel süreçlerimizi daha etkin, güvenli ve entegre biçimde yönetme imkanına kavuşacağız. Bu işbirliği sayesinde yalnızca teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda veri güvenliğinde de dışa bağımlılığı azaltarak milli egemenliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. HEAŞ olarak, yerli ve milli çözümlerle sürdürülebilir dijitalleşme yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz."