Hedef Portföy Çınar yüzde 127,74 getiriyle haftanın en çok kazandıran fonu oldu - Son Dakika
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Hedef Portföy Çınar yüzde 127,74 getiriyle haftanın en çok kazandıran fonu oldu

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Hedef Portföy Çınar, yüzde 127,74 yükselişle haftanın en çok kazandıran yatırım fonu oldu. Emeklilik fonlarında ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,93 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 127,74 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,93 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,565322127,74

PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,51839171,72

PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,91761260,52

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1673,3959551,81

BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,4835950,62

A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,07755543,76

PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,18770536,59

BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,7045333,36

TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON4,20785731,21

A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,17612422,42

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,217332,93

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1425492,13

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0744152,04

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1470471,93

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4991151,93

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0139621,91

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1730291,79

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2838431,72

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,012771,71

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1123931,68

(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansÇınarSon Dakika

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SON DAKİKA: Hedef Portföy Çınar yüzde 127,74 getiriyle haftanın en çok kazandıran fonu oldu - Son Dakika
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