Hekimhan\'da Ipekböcekçiliği ile Yeni Kalkınma Modeli

Deprem ve zirai don nedeniyle ağır darbe alan Hekimhan'da, ipekböcekçiliğiyle yeni bir kalkınma modeli başlatıldı. "Anadolu'da Altın İpek" projesi kapsamında üreticilere ipek böceği dağıtılarak, alternatif gelir kaynakları sunuluyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen "Anadolu'da Altın İpek" projesi kapsamında ipek böceği dağıtımı gerçekleştirildi. Deprem ve zirai don felaketlerinin ardından üreticilere yeni bir geçim kapısı sunmayı hedefleyen projeyle, ilçede bir ilke imza atıldı.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Aslan ile çok sayıda üreticinin katılımıyla düzenlenen programda, proje sorumlusu İnsaf Kılıç tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yetiştirici adayları tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, katılımcılara ipek böceği larvaları dağıtıldı. Proje kapsamında hem teorik bilgi hem de uygulamalı destek sağlanarak bölge halkının alternatif gelir kaynaklarına yönelmesi hedefleniyor.

Yetkililer, projenin Hekimhan'da tarımsal üretime yeni bir soluk getireceğini ve ipekböcekçiliği ile ilçede ekonomik çeşitliliğin artırılacağını ifade etti. - MALATYA