Helmann'ın Altıntepe Projesinde Tapu Süreci Başladı

06.05.2026 14:45
Ankara Beypazarı'ndaki Altıntepe projesinde tapu teslimleri başladı, düşük peşinat seçenekleri sunuluyor.

Helmann Holding, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 bin 268 dairenin yer aldığı "Altıntepe" projesinde tapu teslim sürecini başlattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, "Sosyal konut fiyatına markalı konut" sloganıyla hayata geçirilen proje, tüm gelir gruplarına hitap edebilen bir yaşam alanı sunuyor.

Toplam 120 bin 150 metrekare inşaat alanına sahip proje, faizsiz ödeme modeli, 26 ay vadeyle eşit taksit imkanı ve düşük peşinat avantajları sunuyor. Dar ve orta gelir grubunun erişimini kolaylaştırmak ve yatırımcılara alternatif oluşturmak amacıyla oluşturulan model, özellikle faiz hassasiyeti bulunan kitleler için sürdürülebilir ve erişilebilir bir imkan sağlıyor.

Konut, turizm ve ticaret alanlarını bir arada sunan, termal suyun yer aldığı bir alanda geliştirilen projede ulaşım yatırımlarıyla bölge değerinin artması bekleniyor. Doğayla iç içe ve şehir yoğunluğundan uzak bir yaşam alanı sunan Altıntepe'de 750 bin lira peşinatla tapu sahibi olunabiliyor.

Projedeki konutlar, inşa edildiği bölgenin avantajları sayesinde yatırımcısına yüksek kar oranı vadediyor. Ayrıca, projede Türkiye'de sınırlı sayıda uygulanan bina tamamlama sigortasının yaptırılması için de süreç başlatıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde projeler yürüten Helmann, konut üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm ve arsa yatırımları da gerçekleştiriyor.

"Kısa süreli kiralamaya uygun olarak tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Ankara'nın turizm açısından öne çıkan ilçelerinden Beypazarı'nda hayata geçirdikleri proje ile doğayla iç içe ve şehir yoğunluğundan uzak bir yaşam sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin, Kuzey Marmara Otoyolunun devamı niteliğindeki Orta Anadolu Otoyolu ile Ankara-Beypazarı Çevreyolunun kesişim noktasında konumlandığını aktaran Özgün, "Halihazırda İstanbul'a 3,5 saat mesafedeyiz. Yeni otoyolun tamamlanmasıyla bu sürenin daha da kısalmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgün, projenin kısa süreli kiralamaya uygun olarak tasarlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Turizm amaçlı kullanımda yatırımcılarımıza önemli bir gelir potansiyeli sunuyoruz. Bu alanda işbirliği yaptığımız profesyonel firmalar sayesinde geleneksel kiralamaya kıyasla daha yüksek getiri elde edilebiliyor. Projeyle yalnızca konut değil, aynı zamanda güvenli bir gelecek sunuyoruz. 750 bin lira peşinatla tapu sahibi olunabiliyor. Kalan tutar ise 26 ay boyunca faizsiz ve erişilebilir taksitlerle ödenebiliyor. Ayrıca projemizde bina tamamlama sigortası bulunuyor. Helmann Altıntepe, bu kadar avantajlı enstrümanın bir arada bulunduğu ender projeler arasında. Helmann Altıntepe, termal kaynakları, turizm potansiyeli ve güçlü kiralama altyapısıyla hem yaşam hem de yatırım açısından önemli bir fırsat sunuyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
