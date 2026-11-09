Heppekcan, bakımsızlık ve yetkisiz müdahalenin araç yangınlarına yol açtığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Heppekcan, bakımsızlık ve yetkisiz müdahalenin araç yangınlarına yol açtığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Heppekcan, bakımsızlık ve yetkisiz müdahalenin araç yangınlarına yol açtığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Heppekcan, bakımsızlık ve yetkisiz müdahalenin araç yangınlarına yol açtığını söyledi
Haber Videosu

İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Heppekcan, araç yangınlarının ana nedeninin ihmal edilen bakımlar ve yetkisiz müdahaleler olduğunu söyledi. Sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bakıma sokmasını ve ustanın değişmesini istediği parçayı ertelememesini istedi.

İzmir Oto Tamircileri Odası ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artış gösteren araç yangınlarının en büyük nedeninin ihmal edilen periyodik bakımlar ve yetkisiz teknik müdahaleler olduğunu bildirdi. Yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet veren Heppekcan, araçlarda yangın riskini artıran dört ana faktörü açıklarken, sanayi esnafına yönelik yüksek voltajlı elektrikli araç eğitimlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Ülke genelinde karşılaşılan araç yangınları ve teknik arızalar, hem sürücülerin hem de otomotiv sektörünün gündemindeki tazeliğini koruyor. İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (İESOB) Başkanı Necdet Heppekcan, araç yangınlarının arkasında yatan teknik nedenleri detaylı bir şekilde açıklayarak sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyeleri bulunduğunu ve yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet verdiklerini belirten Heppekcan, Türkiye'deki araç sayısının günden güne artmasıyla birlikte teknik arızaların da daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Araç yangınlarının temel nedeni bakımsızlık

Araçlarda yaşanan yangınların ana faktörlerini sıralayan Necdet Heppekcan, yetkisiz kişilerce yapılan hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar ve bakımsız kalan elektrik tesisatlarının kısa devrelere yol açarak yangını tetiklediğini vurguladı. Bunun yanı sıra dizel, benzinli ve LPG'li araçlarda zamanla yıpranan yakıt ve yağ hortumlarından sızan akaryakıtın alev almasının büyük risk taşıdığını belirten Heppekcan, mekanik aksamın, radyatörün ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının ve kullanıcıların periyodik bakımları ertelemesinin de yangınlara doğrudan zemin hazırladığını söyledi.

"Ustanız 'değişecek' diyorsa ertelemeyin"

Araç bakımının insan sağlığından farksız olduğunu vurgulayan Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirtti. Heppekcan, "Bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa, sürücülerimiz 'Bir 5 bin kilometre daha gideyim' dememeli. İnsan kendi sağlığına nasıl bakıyorsa, aracına da öyle bakmalı" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafına elektrikli ve hibrit araç eğitimi

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların piyasadaki payının hızla arttığını hatırlatan Heppekcan, sektördeki dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi. İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik hafta sonları düzenledikleri ücretsiz eğitim programlarına devam ettiklerini aktaran Heppekcan, sanayi çalışanlarını 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğittiklerini ve yaşanabilecek muhtemel teknik risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
OtomobilEkonomiGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:37:15. #7.12#
SON DAKİKA: Heppekcan, bakımsızlık ve yetkisiz müdahalenin araç yangınlarına yol açtığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android