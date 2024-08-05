Hepsiburada'da Temmuz Ayında Klima Satışları Yüzde 50 Arttı

Ekonomi

Hepsiburada'da temmuz ayında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en sıcak gün olarak kayıtlara geçen 22 Temmuz'da Hepsiburada'nın klima ve serinlemek için kullanılan diğer araçların satışlarında artış gözlemlendi.

Bu yılın mayıs-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla klima satışlarında adet bazında yüzde 83, vantilatör satışlarında yüzde 55 ve portatif soğutucu satışlarında yüzde 130 kaydedildi.