Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyalarına yoğun talebin stokları bitirmesi bekleniyor

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Hepsiburada olarak başlattığımız bu gelenekselleşen kampanyamızda artık yoğunluklar inanılmaz seviyelere geldi. Reklam yüzümüzün de söylediği gibi ciddi yoğunluk var, bu yoğunluğu da kasımın tamamı boyunca yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Timirci, AA muhabirine, Türkiye'ye ismini kendilerinin kazandırdığı, bu yıl da 6'ncısını yaptıkları "Efsane Kasım" dönemine efsane kampanyalar, sürpriz fırsatlar, muazzam indirimler ve geniş ürün yelpazesiyle online alışveriş deneyiminde fark yaratacak şekilde hazırlandıklarını söyledi.

İki gün önce büyük kampanyalarını başlattıklarını belirten Timirci, her yıl kasım ayında çalıştıkları işletmelerle birlikte piyasayı hareketlendirdiklerini, Türkiye'de hem istihdama hem ekonominin canlanmasına büyük katkı sağladıklarını kaydetti.

Timirci, Hepsiburada olarak başlattıkları söz konusu gelenekselleşen kampanyada artık yoğunlukların inanılmaz seviyelere geldiğini dile getirerek, "Reklam yüzümüzün de söylediği gibi ciddi yoğunluk var, bu yoğunluğu da kasımın tamamı boyunca yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Efsane Kasım indirimi başladığı andan itibaren süpermarket ürünlerinde ciddi bir talebin oluşmasına vesile olduğuna işaret eden Timirci, "Bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır makinesi deterjanı, kağıt havlu gibi ürünlerin ardından kişisel bakım ürünlerinden, saç kurutma makinelerine, şampuan gibi ürünlerde taleplerin artmış olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

"Birçok üründe aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde avantajlı fiyatlar sunuyoruz"

Taner Timirci, bu dönemde farklı kampanya modellerini de hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, ikincisi 1 TL olan ürünlerimiz. Her gün farklı ürünlerde güzel kampanyalar oluyor bu ürünlere de talepler müşteriler tarafından yoğunluk yaratıyor. Yine 999 TL'ye robot süpürge satışlarımız söz konusu oldu. Genel olarak baktığımızda biz kampanya için operasyon merkezinin kapasitesini birkaç kat arttırmıştık fakat gelen talep bizi aşırı şekilde mutlu ediyor. Gerçekten ciddi bir yoğunluğumuz var ve bu yoğunluk da pazardan itibaren artarak devam ediyor. Pazartesi günü yoğunluğumuz bir gün önceden daha fazlaydı.

Bugün de dünden daha fazla yoğunluk bekliyoruz çünkü gerçekten birçok üründe yılın en uygun fiyatlarıyla aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Örneğin, elektronik ürünlerde, cep telefonlarında, piyasada hiçbir yerde bulamayacakları ürünleri online müşteri deneyimini mükemmel seviyede sunarak Hepsiburada'da bulma imkanına sahipler. Örneğin, kitaplarda yüzde 70'e varan, bebek ürünlerinde, oyuncaklarında yüzde 60'a varan, yapı market ürünlerinde yüzde 60'a, robot süpürgelerde yüzde 40'a, beyaz eşya ürünlerinde 30'a varan indirimlerimiz söz konusu."

Bu yıl temelde üç ana kampanya kurgusu üzerinden müşterilerine bu avantajları sunmak istediklerini aktaran Timirci, "Bunlardan birincisi 'Kasımda Al Ocakta Öde' ismini verdiğimiz kampanyamız. Müşteriler şu anda en uygun fiyatlarla alışverişlerini yapıp, ödemelerini 2 ay erteleyerek ocak itibarıyla yapmaya başlıyorlar. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de Türk tüketicisine o güveni sağlıyoruz. Her türlü ürün grubunda elektronikte, cep telefonunda, moda kategorisinde, kıyafette, ayakkabıda, bebek ürünlerinde... Bunları sağlarken de onları düşündüğümüzü tekrardan kasım ayında müşterilerimize yansıtmak istedik." şeklinde konuştu.

Timirci, "Efsane Gençlik" ismini verdikleri kampanyanın ikinci ana kampanya kurguları olduğunu belirterek, "Özellikle üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımızın edu.tr uzantılı mail adresleriyle Hepsiburada'da üyeliklerini aktif ettirdiklerinde onlara yüzde 70'e varan indirimler sağlıyoruz. Ayrıyeten kargo bedava ayrıcalıklarından faydalanıyorlar." dedi.

"Pazar günü alışverişlerini yapan müşterilerimizin birçoğuna ürünlerini dün itibarıyla teslim ettik"

Bir diğer yeni uygulamalarının da "Paylaş Kazan" olduğunu dile getiren Taner Timirci, "Müşterilerimiz Hepsiburada üzerinden oluşturdukları alışveriş listelerini kendi çevreleriyle aileleriyle dostlarıyla paylaştıklarında, paylaştığı kişiler o listelerden alışveriş yaptıklarında paylaşan kişilere yüzde 5'lik iskonto indirimlerini kendi hesaplarına Hepsi Papel olarak tanımlıyoruz. Bu da yine müşterilerin hem kendileri alışveriş sırasında kazanıyorlar hem de paylaştıkları eşleri, dostları da alışveriş yaptığında yine ilave yüzde 5 kazanmalarına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Timirci, genel olarak baktıklarında Efsane Kasım döneminde yine beklediklerinin üzerinde talepleri gördüklerini vurgulayarak, "Biz çok iyi hazırlandık ve bu hazırlığın karşılığında da pazar günü alışverişlerini yapan müşterilerimizin birçoğuna ürünlerini dün itibarıyla teslim ettik fakat yoğun talep de devam ediyor. Bu talebin de elimizdeki stokların neredeyse tamamını bitireceğini öngörüyoruz. Müşterilerimize hızlıca alışveriş listelerini yapıp alışverişlerini yapmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada olarak Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından birisi olarak aylık 250 milyonun üzerinde trafiğe ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Timirci, şunları kaydetti:

"Bu dönemde bunun çok daha üzerinde rakamları görmeye başladık. Bu kampanya döneminde ciddi şekilde hazırlandık. Biz Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak kişiselleştirilmiş satış ve satış sonrası deneyim için öncelikle müşteriyi anlamanın en kritik adım olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da müşterimizin hayatını kolaylaştıracak uygulama ve hizmetler sunuyoruz. Teslimattan, kapıdan iadeye, ürün çeşitliliğinden yeni uygulamalara kadar alışveriş deneyimini uçtan uca çevreleyen ekosistemimizde müşterilerimizin alışverişlerinin her adımında Hepsiburada kalitesiyle hizmet aldığından emin oluyoruz. Bunu yaptığımız için de müşterilerimiz trafiklerini arttırarak ürün alışverişlerin ilk olarak Hepsiburada'yı tercih ediyorlar."