Her 1 dakikada 2 Citroen Ami satıldı - Son Dakika
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Her 1 dakikada 2 Citroen Ami satıldı

20.06.2022 14:39
Her 1 dakikada 2 Citroen Ami satıldı

Citroen'in geçen yıl aralık ayının sonundan bu yana kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite aracı Ami'yi perakende satışa sunmasından kısa bir süre sonra ilk 50 araçlık parti tükendi.

Citroen'in geçen yıl aralık ayının sonundan bu yana kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite aracı Ami'yi perakende satışa sunmasından kısa bir süre sonra ilk 50 araçlık parti tükendi.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, online satışa açılmasından 25 dakika sonra ilk parti araçların tamamı tükenerek her 1 dakikada 2 Citroen Ami satışı gerçekleştirildi.

Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219 bin TL'lik fiyat etiketi ile çıktı. 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bu süre içerisinde ikonik bir marka haline gelen Citroen, ulaşım gereksinimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ederken bir ilke daha imza attı.

"Yoğun talep, doğru karar verdiğimizi gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz."

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı

Müşteriler, Ami'yi web sitesi üzerinden bayilerin de entegre olduğu bir sistem aracılığıyla satın alıyor. Bütün bu yolculuğun sonunda ise online olarak satın alınan Ami'ler müşterilerin istedikleri adreslere teslim ediliyor.

Araç, 45 km/saate kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet.

Elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyan, şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan araç, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebilen araç için, 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor. Standart prizde şarj olan araçla, özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

YORUMLAR
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Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! Eurorepar Car Service 100'üncü şubesini Trabzon'da açtı Eurorepar Car Service 100'üncü şubesini Trabzon'da açtı
Kaynak: AA

Türkiye, Tragger, Citroen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her 1 dakikada 2 Citroen Ami satıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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