Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor

28.07.2022 13:48
Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor

Her yıl onlarca fikrin kıyasıya yarıştığı tekstil ve hazır giyim sektörlerinin girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge, teknoloji tabanlı farklı disiplinlerden tekstil ve hazır giyim sektörlerine uygulanabilecek ve ekonomiye değer kazandırabilecek fikirleri olan Türkiye...

Her yıl onlarca fikrin kıyasıya yarıştığı tekstil ve hazır giyim sektörlerinin girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge, teknoloji tabanlı farklı disiplinlerden tekstil ve hazır giyim sektörlerine uygulanabilecek ve ekonomiye değer kazandırabilecek fikirleri olan Türkiye genelindeki girişimcileri bekliyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) yürütücülüğünde bu sene dördüncü kez düzenlenen program ile tekstil ve hazır giyim sektörünün dünyada hızla değişen teknolojiyi yakalaması, nitelikli tekno-girişim fikrine sahip kişilerin fikirlerinin olgunlaştırıp yapılabilir, satılabilir ve ölçeklenebilir girişim haline gelebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Dev bir yarışma atmosferinde network imkanı ve değerli ödüller sunan TechXtile Start-Up Challenge, dereceye giren girişimcilerin iş dünyası ile buluşması ve projesine destek almasına da olanak sağlıyor. Türkiye genelinde ses getiren başarı hikayelerine tanık olan program ile ilgili detaylı bilgi ve tekstil dünyasındaki son teknolojik gelişmelerle ilgili haberler için www.techxtile.net web sitesi ziyaret edilebilir. Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik kültürünün yerleşmesinde ihracat ve ülke ekonomisinde değer yaratma ve dünyaya daha fazla Türk markası kazandırma yolunda TechXtile Start-Up Challenge her yıl giderek daha fazla katkı sağlamak amacını taşıyor.

Son başvuru süresi 16 Ekim

Girişimcilerin, 16 Ekim 2022 tarihine kadar programa iki ayrı kategoride başvurabileceklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Level-Up kategorisi, henüz fikir aşamasında, müşterisinin beklentilerini temel seviyede karşılayacak ürünü ya da hizmeti geliştirmekte olan girişimcilere yöneliktir. Bu kategoride yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm sürecini desteklemeyi hedefliyoruz. Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin başvuru yapabileceği Scale-Up kategorisinde ise en önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan önce halihazırda girişimlerini kurmuş olmasıdır. Bu kategoride amacımız, potansiyeli olan erken aşama girişimlerin Ürün/Pazar uyumluluğu keşif süreçlerini ve network kurmalarını destekleyerek pazarda başarılı olmalarını sağlamak" dedi.

Kadın girişimcilere özel ödül bu yıl da sürüyor

UTİB Başkanı Engin, iki yıldır uyguladıkları "Kadın Girişimci Özel Ödülü"ne bu yıl da devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüzde daha çok kadının girişimci olarak yer almasını arzuluyoruz. Kadın girişimciliği teşvik etmek ve daha fazla kadın iş insanının ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız özel ödül sayesinde bu yıl başvuru sayının daha fazla artacağına inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması Türkiye Sigorta'dan evcil hayvanlara özel sigorta Türkiye Sigorta'dan evcil hayvanlara özel sigorta Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement