HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven Yeniden Seçildi

Ekonomi

Elvan Tuğsuz Güven, yeniden Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) başkanı seçildi.

???????Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Geçen yıl düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da HESİAD Başkanlığı'na seçilen Elvan Tuğsuz Güven, bu yıl da derneğin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Toplantıda, 2023 ve 2024 yılı değerlendirmelerinin yanı sıra derneğin 2025 ve 2026 hedefleri ele alındı. Bir önceki dönem 7 olan asil yönetim kurulu üye sayısı kapsayıcılığı ve etkinliği artırmak adına 9'a çıkarıldı. Ayrıca, asil ve yedek yönetim kurullarındaki toplam 4 kadın üye sayısı korunurken 3 ayrı başkan yardımcılığı pozisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Kurulda yeni denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Buna göre HESİAD Yönetim Kurulunda, Elvan Tuğsuz Güven HESİAD başkanı, Yusuf Hüseyin Yücebaş genel sekreter ve İbrahim Balanuye sayman olarak yer alırken, İbrahim Cem Özkök, Turgay Akgün, Ziya Erdem, Emre Hatem, Elif Yağlı ve Burak Kuyan üye oldu.