HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Ekonomi

HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

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HGS otomatik yükleme tutarında alt limit yüzde 40 zam ile birlikte 245 TL olarak güncellenecek. Yeni tarife 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

15.08.2024 11:43  Güncelleme: 11:51
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Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ve yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı kaçınılmaz hale getirdi. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS'ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.

ALT LİMİT 245 TL OLACAK

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti. Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

BANKALAR MESAJLA BİLDİRECEK

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

Ekonomi, Zam, Ulaşım, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Kçk: yol yap milleti soy devletin görevidir yol yapmak zaten milletten alınan vergiyle yapılıyor devlet yol su elektrikte yapmayacak ne yapacak 59 4 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Dezenflasyon sürecine girdik. TÜİK kaçırma bu zamları.. 60 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Zaten çok ucuzdu iyi olmuş yeterki dış güçler zam yapmasın 59 1 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: durmak yok yola devam, son durak sandık 39 1 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: Biz patika yola razıyız eski yollarimizi duzelt otobana girmeyiz yeter 32 2 Yanıtla
  • Caner Zengin : Gelin geçirelim... 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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