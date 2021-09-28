Üye Girişi
Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu

28.09.2021 12:10
Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Jeep Renegade'in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Jeep Renegade'in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olmasıyla dikkati çeken Renegade'in PHEV versiyonu Türkiye'de sipariş üzerine satışa sunuluyor. Ülkemizde sınıfının tek şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkan Renegade, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle, çevreye çok daha duyarlı olduğunun ve Jeep® markasının efsanevi arazi kabiliyeti ile performansını birleştirdiğinin altını çiziyor.

Renegade 4xe, ülkemize 705 Bin TL'lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle; sipariş üzerine getirilecek.

Renegade 4xe'nin altı vitesli otomatik şanzımanlı 1,3 litrelik turbo benzinli motorunda; 240 HP güç üretim kapasitesi bulunuyor.

Renegade 4xe, biri önde ve biri arka aksta olmak üzere 60 HP'lik elektromotorla eşleştirilen ve 11,4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor.

4X4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek zorlu arazi koşullarındaki kabiliyetini yeniden yaratan aracın önünde konumlandırılan 180 HP'lik içten yanmalı motor, 60 HP'lik elektrikli motorla birlikte toplam 240 HP'lik güç üretiyor. Bu motor kombinasyonu, teknoloji ve güvenlik özelliklerini, bataryanın sürüş sırasında sadece içten yanma motor tarafından iletilen tahrik ile şarj etmesini sağlayan e-save modu ile hareket halindeyken akü şarj etmeye devam eden e-costing fonksiyonuyla birleştiriliyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Renegade 4xe ile kullanıcılara sunuluyor. Renegade 4xe; verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen tıpkı diğer elektrikli Jeep modellerinde olduğu gibi mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor.

Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu tamamen elektrikli sürüş olanağı sunan Renegade 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km'lik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor.

Üstün yakıt verimliliği sunan Renegade 4xe, 100 km'de hibrit modda yaklaşık 2.1 litre tüketimi sağlarken; 50 gr/km'den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor. Elektrikli güç aktarma sistemi tarafından üretilen yüksek tork değeri, her türlü arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken elektrikli motor 250 Nm'lik torku kullanıma sunuyor. 0 100 km/s hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlayan Renegade 4xe, hibrit modda 200 km/s'ye; tam elektrikli sürüşte ise 130 km/s'ye varan maksimum hıza ulaşıyor.

-Zengin iç donanım ve sürüş modları

???????

Renegade 4xe'de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar ve daha birçok durumla ilgili tüm bilgileri içeren 8,4 inç UconnectTM Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna da izin veriyor. Şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran Renegade 4xe'ye özel renkli 7 inç TFT ekran gösterge panelindeki teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor.

İç mekanda üst seviyede konfor sunan Renegade 4xe'de otomatik klima ve Çift Bölgeli Otomatik Sunroof, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Elektronik Park Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Ön- Arka Park Sensörleri ve Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma gibi donanımlar da standart olarak sunuluyor.

Türk Lirası, Türkiye, Jeep, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak 11:57 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı 11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi

Son Dakika Haberleri
12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:58 İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü         
12:30
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!         
11:59
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı         
11:37
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi         
10:45
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 12:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement