Hibrit Jeep Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu

Jeep Renegade'in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olmasıyla dikkati çeken Renegade'in PHEV versiyonu Türkiye'de sipariş üzerine satışa sunuluyor. Ülkemizde sınıfının tek şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkan Renegade, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle, çevreye çok daha duyarlı olduğunun ve Jeep® markasının efsanevi arazi kabiliyeti ile performansını birleştirdiğinin altını çiziyor.

Renegade 4xe, ülkemize 705 Bin TL'lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle; sipariş üzerine getirilecek.

Renegade 4xe'nin altı vitesli otomatik şanzımanlı 1,3 litrelik turbo benzinli motorunda; 240 HP güç üretim kapasitesi bulunuyor.

Renegade 4xe, biri önde ve biri arka aksta olmak üzere 60 HP'lik elektromotorla eşleştirilen ve 11,4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor.

4X4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek zorlu arazi koşullarındaki kabiliyetini yeniden yaratan aracın önünde konumlandırılan 180 HP'lik içten yanmalı motor, 60 HP'lik elektrikli motorla birlikte toplam 240 HP'lik güç üretiyor. Bu motor kombinasyonu, teknoloji ve güvenlik özelliklerini, bataryanın sürüş sırasında sadece içten yanma motor tarafından iletilen tahrik ile şarj etmesini sağlayan e-save modu ile hareket halindeyken akü şarj etmeye devam eden e-costing fonksiyonuyla birleştiriliyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Renegade 4xe ile kullanıcılara sunuluyor. Renegade 4xe; verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen tıpkı diğer elektrikli Jeep modellerinde olduğu gibi mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor.

Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu tamamen elektrikli sürüş olanağı sunan Renegade 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km'lik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor.

Üstün yakıt verimliliği sunan Renegade 4xe, 100 km'de hibrit modda yaklaşık 2.1 litre tüketimi sağlarken; 50 gr/km'den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor. Elektrikli güç aktarma sistemi tarafından üretilen yüksek tork değeri, her türlü arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken elektrikli motor 250 Nm'lik torku kullanıma sunuyor. 0 100 km/s hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlayan Renegade 4xe, hibrit modda 200 km/s'ye; tam elektrikli sürüşte ise 130 km/s'ye varan maksimum hıza ulaşıyor.

-Zengin iç donanım ve sürüş modları

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Renegade 4xe'de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar ve daha birçok durumla ilgili tüm bilgileri içeren 8,4 inç UconnectTM Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna da izin veriyor. Şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran Renegade 4xe'ye özel renkli 7 inç TFT ekran gösterge panelindeki teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor.

İç mekanda üst seviyede konfor sunan Renegade 4xe'de otomatik klima ve Çift Bölgeli Otomatik Sunroof, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Elektronik Park Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Ön- Arka Park Sensörleri ve Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma gibi donanımlar da standart olarak sunuluyor.