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Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi - Son Dakika

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi

06.10.2021 15:32

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir vatandaş hidrojen temizliği için aracını verdiği firma yetkilisinin yanlış işlem yaptığını iddia ederek, aracında 15 bin ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu öne sürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobiline hidrojen temizliği yapmak isteyen Gökhan Yılmaz, iddiaya göre arkadaş önerisiyle gittiği seyyar firma yetkilisine yaptırdığı işlem sonrasında aracında 15 bin ile 20 bin lira arasında hasar meydana geldi. Tekirdağ'da bir seyyar firma ile görüştüğünü ve araca hidrojen temizliği yapılmasını istediğini söyleyen Gökhan Yılmaz, firma sahibinin yanlış işlem yapmasından dolayı aracında 15 ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu söyledi.

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

"KİMSE SORUMLULUK ALMADI"

Yılmaz, "18 Eylül tarihinde aracımı seyyar bir mobil bayiye verdim arkadaş önerisiyle. Kendisini bize emekli astsubay olarak tanıttı. Araca bakım yaptı. Bakım yaparken 5 bin devire kadar zorladı. Sonrasında araçtan sesler gelmeye başladı. Motorda hasar meydana gelmiş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira masraf çıktı. Sonrasında bizden rapor istedi, bilirkişi raporu. Süreç başladı şimdi. Ben ilgili yerlere şikayetlerimde bulundum. Kimse sorumluluk almadı. Bir arkadaş referans olmuştu buna. 5 bin devir zorlayınca o firma sahibi arkadaş motorda ciddi hasar oluştu" dedi.

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

"YATAK BOŞALTMA YAPMIŞ"

Öte yandan araç tamircisi Cem Çağlar da araçta yapılan tespitlerde yatak boşaltma arızası olduğundan dolayı ciddi bir hasar oluştuğunu ifade ederek, "Hidrojen temizliği esnasında yatak boşaltma yapmış. O arkadaşlar kendileri ile alakaları olmadığını söylemiş. Şu an yatak boşalttığı için araçta ciddi bir ses var. Tespitlerimizi yaptık, aracı tamir etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi

Gökhan Yılmaz, Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi - Son Dakika
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