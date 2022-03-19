Highway bünyesine kattığı markalarla büyüyor - Son Dakika
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Highway bünyesine kattığı markalarla büyüyor

19.03.2022 13:44
Highway bünyesine kattığı markalarla büyüyor

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway AVM, bünyesine kattığı dünyaca ünlü markalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway AVM, bünyesine kattığı dünyaca ünlü markalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM'de, İtalyan giyim devi United Colors Of Benetton, çocuk konseptli yeni mağazasının kapılarını açtı.

Çocuklar için oluşturduğu koleksiyonuyla markanın canlı renklerini ve farklı ruhunu bir araya getiren ürünlerin yer aldığı United Colors Of Benetton, Highway Outlet Z-26 nolu mağazada açıldı. Çocukların renkli ve hareketli dünyasını en tatlı şekilde yansıtan rahat ve şık çocuk giyim modelleriyle fark oluşturan Benetton, açılışa özel indirim fırsatlarıyla 120 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasında Highway Outlet ziyaretçilerini bekliyor. - BOLU

Highway bünyesine kattığı markalarla büyüyor

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Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2) Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2)

United Colors Of Benetton, TEM Otoyolu, Benetton, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Highway bünyesine kattığı markalarla büyüyor - Son Dakika


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