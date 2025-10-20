Hindistan'a Rus Petrol Sevkiyatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hindistan'a Rus Petrol Sevkiyatı Devam Ediyor

20.10.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Hindistan'a petrol sevkiyatının sürdüğünü açıkladı. ABD ise ticareti sorguluyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rus petrolünün Hindistan'a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik soruyu yanıtlayan Rudenko, "Tüm sevkiyat devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hindistan'a Rus Petrol Sevkiyatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz’dan net mesaj KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek için kuyruk oldular Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek için kuyruk oldular
Büyük tepki Halil Umut Meler İtalya’yı salladı Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı
Stuttgart’tan Fenerbahçe’ye ırkçılık suçlaması Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

19:00
Tayfur Bingöl’den Osimhen’e nazire
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
18:38
Romulo, Süper Lig’in ardından Almanya’da da durdurulamıyor
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
18:05
Özgür Özel’den İmamoğlu kararı Apar topar Türkiye’ye dönüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor
17:57
Tüm ülke Batshuayi’nin kedisi için tek yürek oldu
Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu
17:35
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan’la savaş seçeneği var
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var
17:09
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 19:18:29. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan'a Rus Petrol Sevkiyatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.