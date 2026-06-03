Hindistan'dan Hava Yollarına Destek

Hindistan, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle artan havacılık yakıtı maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla tarifeli hava yolu şirketlerine yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık fiyat istikrar fonunu onayladı.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, kamuya ait petrol pazarlama şirketlerine faizsiz avans verilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

Destek, iç ve dış hat operasyonlarında kullanılan yakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmaların hava yolu şirketleri üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlıyor.

Fon kapsamında uluslararası yakıt fiyatlarının belirlenen referans seviyenin üzerine çıkması durumunda petrol şirketlerinin uğradığı zararlar karşılanacak.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık destek, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının bütçesi üzerinden petrol pazarlama şirketlerine faizsiz avans şeklinde sağlanacak.

Hükümet verilerine göre, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası küresel havacılık yakıt fiyatları martta litre başına yaklaşık 0,63 dolardan mayısta 1,49 dolara yükseldi.

Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketlerini temsil eden Hindistan Hava Yolları Federasyonu, yaptığı açıklamada, Hava Yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle "havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde" olduğunu belirtmişti.

Şirketler, ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısını yapmıştı.