Antalya ekonomi: Hindistanlı çiçek üreticileri Antalya'daki sektör temsilcilerinden iş birliği talep etti - Son Dakika
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Antalya ekonomi: Hindistanlı çiçek üreticileri Antalya'daki sektör temsilcilerinden iş birliği talep etti

21.08.2022 10:35
Antalya ekonomi: Hindistanlı çiçek üreticileri Antalya'daki sektör temsilcilerinden iş birliği talep etti

Antalya haberleri: Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi (GFCI) Başkanı Srikanth Bollapally, ülkelerindeki çiçek üretimini artırmak amacıyla Antalya'daki üreticilerle ticari iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi (GFCI) Başkanı Srikanth Bollapally, ülkelerindeki çiçek üretimini artırmak amacıyla Antalya'daki üreticilerle ticari iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Bollapally ve Konsey üyeleri, Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) Borsa Başkanı Ali Çandır ve ilgili Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Bollapally, ziyarette yaptığı konuşmada, 10 bin hektar alanda çiçek ürettiklerini ve nüfusu hızla artan ülkede çiçek üretiminin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin çiçek üretimi ve ticaretiyle ilgili deneyimlerini paylaşmak için Antalya'da bulunduklarını kaydeden Bollapally, bu konuda iş birliği olanaklarını değerlendireceklerini ifade etti.

Yapay çiçekle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Bollapally, bu konuda çeşitli kampanyalar başlattıklarını bildirdi.

Çandır da Antalya'nın, kesme çiçek ve süs bitkileri konusunda ciddi bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, tecrübe paylaşımına da hazır olduklarını söyledi.

Yıl boyunca kesintisiz üretim yapılan Antalya'da çiçek tedarikinde sıkıntı yaşanmadığını anlatan Çandır, kesintisiz üretimin ihracat için önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'daki çiçek üretimi hakkında bilgi veren Çandır, "Türkiye örtü altı kesme çiçek üretim alanının yüzde 40'na sahip Antalya, kesme çiçeğin yüzde 45'ini üretiyor. Bu rakam bile kesme çiçek sektöründe ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor. Türkiye süs bitkileri ihracatı 147 milyon dolar, bunun 70 milyon doları Antalya'dan gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Çandır, Bollapally ve Konsey üyelerine iş birliği talepleri için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, India, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi: Hindistanlı çiçek üreticileri Antalya'daki sektör temsilcilerinden iş birliği talep etti - Son Dakika

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